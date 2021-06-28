Шевченко рассказал, какую речь произнёс перед игроками Украины после выхода из группы Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о выходе команды в плей-офф чемпионата Европы — 2020.



«Сложно ли было поддерживать мотивацию игроков? Нет. У меня такой подход, что мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал: у нас всё ещё есть шанс, а значит, мы будем работать в том режиме, в котором и должны это делать.



В футболе ты постоянно должен доказывать. В футболе не бывает отпусков, проходных игр, проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то из ведущего игрока сразу же превращаешься в посредственность. Это все должны понимать и знать. Если ты хочешь быть хорошим игроком, если хочешь высоких результатов и достижений, если хочешь сделать свою карьеру успешной, ты должен каждый день себя заставлять», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.



Напомним, Украина заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией и стала единственной командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020 с этой позиции с тремя очками в активе. В 1/8 финала подопечные Шевченко сыграют со Швецией. Матч пройдёт завтра, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22:00 мск.

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