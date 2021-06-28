Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шевченко рассказал, какую речь произнёс перед игроками Украины после выхода из группы Евро

Шевченко рассказал, какую речь произнёс перед игроками Украины после выхода из группы Евро
Комментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о выходе команды в плей-офф чемпионата Европы — 2020.

«Сложно ли было поддерживать мотивацию игроков? Нет. У меня такой подход, что мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал: у нас всё ещё есть шанс, а значит, мы будем работать в том режиме, в котором и должны это делать.

В футболе ты постоянно должен доказывать. В футболе не бывает отпусков, проходных игр, проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то из ведущего игрока сразу же превращаешься в посредственность. Это все должны понимать и знать. Если ты хочешь быть хорошим игроком, если хочешь высоких результатов и достижений, если хочешь сделать свою карьеру успешной, ты должен каждый день себя заставлять», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

Напомним, Украина заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией и стала единственной командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020 с этой позиции с тремя очками в активе. В 1/8 финала подопечные Шевченко сыграют со Швецией. Матч пройдёт завтра, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22:00 мск.

Календарь Евро-2020
Новость по теме
Шевченко: Украина добилась результата на Евро-2020. Всё остальное будет большим бонусом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021