Робин Госенс рассказал о плане сборной Германии на матч 1/8 финала Евро с Англией

Защитник «Аталанты» и сборной Германии Робин Госенс в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии поделился мнением о сопернике.



«Сила сборной Англии — в её высочайших скоростях в атаке. Для меня лично это означает, что чёткая игра в обороне станет нашей первоочередной задачей. Если сыграем компактно в обороне и собьём атакующий порыв Англии, то сможем и сами создавать что-то впереди. Уверен, это сработает», — приводит слова Госенса пресс-служба УЕФА.



Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Германия состоится завтра, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск. Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

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