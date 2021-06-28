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Президент Португалии прокомментировал вылет сборной с Евро-2020

Президент Португалии прокомментировал вылет сборной с Евро-2020
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Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза прокомментировал поражение национальной команды в матче 1/8 финала Евро-2020 с Бельгией (0:1) и вылет сборной с турнира.

«Я бы принял их, даже если бы они не играли исключительно хорошо. Удачи не хватило. Она была с нами в 2016 году, но в этой игре, особенно во втором тайме, нам не повезло. Это был отличный матч, все замены были сделаны грамотно, но не сработали. Жизнь иногда бывает неблагодарной. Я был бы разочарован, если бы сборная Португалии играла плохо. Но это был не наш вечер. Нужно поздравить победителей. Мне очень жаль, ведь команда действительно хорошо играла», — приводит слова ди Соузы A Bola.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
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