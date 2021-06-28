Шевченко назвал сильные стороны Швеции, с которой Украина сыграет в 1/8 финала Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о национальной команде Швеции, с которой его подопечным предстоит сыграть в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.
«Это очень организованная команда, и я с огромным уважением к ней отношусь. У них есть определённый стиль игры — они его постоянно придерживаются. Те вещи, которые они делают, они делают очень хорошо, особенно вертикальные передачи. У них два отличных нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства. Очень хорошо играет на втором этаже. Повторюсь, Швеция заслуживает огромного уважения», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.
Напомним, Украина заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией и стала единственной командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020 с этой позиции с тремя очками в активе.
Матч Швеция — Украина пройдёт завтра, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22:00 мск.
- 28 июня 2021
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