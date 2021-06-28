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Куртуа: слышал, что некоторые нидерландцы критиковали Бельгию. Хорошо, что они теперь дома

Куртуа: слышал, что некоторые нидерландцы критиковали Бельгию. Хорошо, что они теперь дома
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Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Португалии (1:0).

«Когда вы ведёте со счётом 1:0 в матче с такой командой, как сборная Португалии, вы знаете, что просто не будет. Мы хорошо защищались и доказали, что критика нашей обороны неоправданна. Я слышал, что некоторые нидерландцы критиковали нас. Хорошо, что они теперь дома.

Это был действительно топ-матч, он отнял у команд много сил. Не скажу, что нам повезло. В нашей части сетки полно отличных сборных, но у нас есть качества, которые могут позволить нам преодолеть все препятствия на пути к цели», — приводит слова Куртуа HLN.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».

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