Куртуа: слышал, что некоторые нидерландцы критиковали Бельгию. Хорошо, что они теперь дома

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Португалии (1:0).
«Когда вы ведёте со счётом 1:0 в матче с такой командой, как сборная Португалии, вы знаете, что просто не будет. Мы хорошо защищались и доказали, что критика нашей обороны неоправданна. Я слышал, что некоторые нидерландцы критиковали нас. Хорошо, что они теперь дома.
Это был действительно топ-матч, он отнял у команд много сил. Не скажу, что нам повезло. В нашей части сетки полно отличных сборных, но у нас есть качества, которые могут позволить нам преодолеть все препятствия на пути к цели», — приводит слова Куртуа HLN.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
- 28 июня 2021
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