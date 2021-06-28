Алексей Березуцкий: хочу, чтобы футболисты ЦСКА сами контролировали игру

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат товарищеского матча с австрийским клубом «Капфенберг» (1:0).



«О намётках на сезон ещё очень рано говорить. Этот сбор был посвящён исключительно физической подготовке. Что касается товарищеского матча, мы просто пробовали. Мы не ориентируемся на соперников, неважно, с кем мы играем. Пробовали играть в нижнем блоке. Естественно, сейчас много замен, тяжёлая физическая работа в первую очередь, поэтому мнения по матчу как такового нет. Были тактические ошибки, и достаточно много. Во втором тайме это было легче подкорректировать. Возможно, это связано с тем, что ребята уже настроились на выходные. Сбор достаточно долгий, ковидные ограничения всё ещё действуют, и ребята много времени провели в отеле. Такое бывает, но будем делать выводы из этого.



Я хочу, чтобы футболисты сами контролировали игру. Если вы заметили, я не кричу со скамейки. Возможно, буду кричать, когда начнётся официальные матчи, не знаю. Но я точно знаю, что даже два центральных защитника не всегда могут докричаться друг до друга, и тренера с бровки никто не слышит. Конечно, мне очень хочется их скорректировать по ходу встречи, но желаю, чтобы они сами учились контролировать игру, потому что наш тренерский штаб не сможет выйти на поле в официальном матче. Это должно идти от них», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

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