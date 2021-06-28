А. Березуцкий — о субординации: без разницы, как меня называют. Важно, чтобы хорошо играли

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о системе поощрений и штрафов, действующих на сборах московской команды.



«У нас есть система оценки игроков — мы выбираем так называемого MVP тренировки или игры. Вот, например, самым полезным игроком первого матча стал Иван Обляков, потому что он первым на 15-й минуте встрече крикнул: „Ребята, давайте подержим мяч“. Только за это. Победил он, правда, без перевеса голосов, потому что все тренеры проголосовали за разных футболистов, но за Ваню проголосовал я.Так как у всех было по одному голосу, приз достался ему. Приз простой — он просто поведёт команду на ужин и оплатит его. Вот такая система.



Что касается системы штрафов, она есть у клуба. Но, что удивительно, на этом сборе не было ни одного происшествия, из-за которого кто-то мог бы получить серьёзный штраф. Даже близко такого не было. Были недочёты, небольшие нарушения, но на первом сборе я решил никого не штрафовать, потому что я им это не объявлял. В первый день второго сбора игроки всё услышат и узнают. Что касается субординации, с эти проблем нет. Мне без разницы, как они меня называют. Главное, чтобы хорошо играли в футбол», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

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