Аксель Витсель — об игре Бельгии: в 2016-м Португалия выступала так же и выиграла Евро

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Португалии (1:0).



«Мы очень рады, это был трудный матч. Первый тайм получился хорошим, мы могли забить ещё один гол, но во втором нам было очень тяжело. Мы просто оборонялись и отдали игру в руки португальцам. Мы знали, как справляться с таким давлением. Иногда необходимо побеждать таким образом.



В 2016 году Португалия играла так же. Она терпела и в итоге выиграла Евро. Порой футбол таков», — цитирует Витселя A Bola со ссылкой на Sport TV.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.