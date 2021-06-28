Аксель Витсель — об игре Бельгии: в 2016-м Португалия выступала так же и выиграла Евро

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Португалии (1:0).
«Мы очень рады, это был трудный матч. Первый тайм получился хорошим, мы могли забить ещё один гол, но во втором нам было очень тяжело. Мы просто оборонялись и отдали игру в руки португальцам. Мы знали, как справляться с таким давлением. Иногда необходимо побеждать таким образом.
В 2016 году Португалия играла так же. Она терпела и в итоге выиграла Евро. Порой футбол таков», — цитирует Витселя A Bola со ссылкой на Sport TV.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 28 июня 2021
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