Хорватия — Испания: прямой эфир матча 1/8 финала Евро-2020 на «Матч ТВ» начнётся в 19:00

Сегодня, 28 июня, пройдёт матч Хорватия — Испания. Встреча 1/8 финала Евро-2020 состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Испания.



Посмотреть матч Хорватия — Испания можно будет на канале «Матч ТВ». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистенты — Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — швед Андреас Экберг.



Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.