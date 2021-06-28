Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорватия — Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020, время начала, где смотреть онлайн Хорватия — Испания

Хорватия — Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 начнётся в 19:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 июня, состоится матч сборных Хорватии и Испании. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Хорватия — Испания можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — швед Андреас Экберг.

Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.

Турнирная таблица ЧЕ по футболу
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021