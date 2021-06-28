Хорватия — Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 начнётся в 19:00

Сегодня, 28 июня, состоится матч сборных Хорватии и Испании. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Хорватия — Испания можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — швед Андреас Экберг.
Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.
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