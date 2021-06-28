«Арсеналу» предложили € 35 млн за 20-летнего полузащитника

«Астон Вилла» не оставляет попыток заполучить полузащитника лондонского «Арсенала» Эмиля Смит-Роува.



Ранее бирмингемский клуб сделал «канонирам» предложение в размере £ 25 млн (€ 30 млн), но получил отказ. Как сообщает The Athletic, «Астон Вилла» увеличила сумму до £ 30 млн (€ 35 млн), однако «Арсенал» вновь отказался расставаться со своим игроком. Лондонцы настаивают, что Эмиль не продаётся.



Смит-Роув является воспитанником «Арсенала». В 2019 году выступал на правах аренды за «РБ Лейпциг», а в кампании-2020/2021 закрепился в составе «канониров». В минувшем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Видео победного гола Смит-Роува в ворота «Челси»: