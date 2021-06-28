Хорватия — Испания: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 на канале «Матч ТВ»

Сегодня, 28 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия — Испания. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Испания.



Встречу Хорватия — Испания можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. В роли резервного рефери выступит швед Андреас Экберг.



Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.