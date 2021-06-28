Франция — Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 начнётся в 22:00

Сегодня, 28 июня, пройдёт матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария. Игра состоится на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Швейцария.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Франция — Швейцария можно будет посмотреть на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. Ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. В роли резервного рефери выступит поляк Бартош Франковски.
Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.
- 28 июня 2021
-
20:15
-
19:59
-
19:39
-
19:34
-
19:29
-
19:21
-
19:04
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:16
-
18:15
-
18:07
-
18:00
-
17:57
-
17:44
-
17:26
-
17:20
-
16:50
-
16:45
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:59
-
15:45
-
15:22
-
15:15
-
15:00
-
14:43
-
14:39
-
14:20
-
14:09
-
14:03
-
13:53
-
13:40