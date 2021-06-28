Франция — Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 начнётся в 22:00

Сегодня, 28 июня, пройдёт матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария. Игра состоится на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Швейцария.



Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Франция — Швейцария можно будет посмотреть на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. Ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. В роли резервного рефери выступит поляк Бартош Франковски.



Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.