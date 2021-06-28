Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Швейцария: смотреть онлайн, прямая трансляция матча на канале «Россия 1», Евро-2020

Франция — Швейцария: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 на канале «Россия 1»
Комментарии

Сегодня, 28 июня, состоится матч Франция — Швейцария. Встреча 1/8 финала Евро-2020 пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Швейцария.

Посмотреть матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария можно будет на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини. Ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.

Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.

Таблица ЧЕ по футболу - 2020
Расписание матчей ЧЕ по футболу - 2020
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021