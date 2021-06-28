Франция — Швейцария: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 на канале «Россия 1»

Сегодня, 28 июня, состоится матч Франция — Швейцария. Встреча 1/8 финала Евро-2020 пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Швейцария.



Посмотреть матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария можно будет на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини. Ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.



Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.