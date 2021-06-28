Франция — Швейцария: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 на канале «Россия 1»
Поделиться
Сегодня, 28 июня, состоится матч Франция — Швейцария. Встреча 1/8 финала Евро-2020 пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Швейцария.
Посмотреть матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария можно будет на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини. Ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.
Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.
Комментарии
- 28 июня 2021
-
21:48
-
21:40
-
21:33
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:35
-
20:15
-
19:59
-
19:39
-
19:34
-
19:29
-
19:21
-
19:04
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:16
-
18:15
-
18:07
-
18:00
-
17:57
-
17:44
-
17:26
-
17:20
-
16:50
-
16:45
-
16:20
Партнерский контент