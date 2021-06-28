Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета сборной Португалии с Евро-2020
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заявление после поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с Бельгией (0:1) и вылета команды из соревнований.
«Мы не добились желанного результата и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путём на турнире. Мы выложились на сто процентов, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может дарить радость португальцам. Болельщики неустанно поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы бились за них, чтобы оправдать их доверие. Нам не удалось дойти, куда мы хотели, но мы искренне благодарны вам.
Поздравляем Бельгию и желаем удачи остальным командам. Мы же вернёмся сильнее. Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в своём «инстаграме».
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