Иан Райт: штрафные Роналду — что-то вроде мифа. Он бьёт и ничего не происходит

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт поделился мнением о штрафных ударах в исполнении форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Сколько на самом деле Роналду реализует штрафных? Я где-то читал, что он забивает в 1 случае из 50. Штрафные Роналду — это что-то вроде мифа. Он подходит к мячу — все смотрите! И ничего не происходит. У Куртуа было достаточно времени, чтобы увидеть мяч после удара Криштиану. Роналду не забивает много со штрафных», — приводит слова Райта Daily Mail.
Накануне, 27 июня, в Севилье состоялся матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия и завершился со счётом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный мяч забил полузащитник Торган Азар. При этом португальцы нанесли больше ударов и были близки к голу, но не смогли реализовать свои моменты.
- 28 июня 2021
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