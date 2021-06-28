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Юношеская сборная России выиграла международный турнир

Юношеская сборная России выиграла международный турнир
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Юношеская сборная России с футболистами 2005 года рождения в составе стала победителем международного турнира «Делле национи», проходившего в Италии и Словении, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Накануне, 27 июня, национальная команда провела заключительный матч со Словенией и одержала победу со счётом 4:0. Россияне вышли вперёд на 13-й минуте благодаря точному удару Егора Смелова. Впоследствии Эмиль Кишиев и Данила Козлов довели счёт до крупного, а заключительный гол забил Антон Гурылёв.

По итогам трёх матчей сборная России набрала максимально возможные девять очков, забив 13 мячей и ни разу не пропустив. Лучшими бомбардирами турнира стали Егор Смелов и Эмиль Кишиев, на счету которых по три гола.

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