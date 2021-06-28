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Гуллит: Вейналдум, Депай и де Йонг будто исчезли с поля в матче со сборной Чехии

Гуллит: Вейналдум, Депай и де Йонг будто исчезли с поля в матче со сборной Чехии
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Бывший игрок сборной Нидерландов Руд Гуллит прокомментировал игру национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с Чехией (0:2).

«Я не видел на поле Вейналдума, Депая и де Йонга, даже когда команда играла в полном составе. Все, на кого так надеялись, будто исчезли. Возможно, виной тому тактика чехов, но это обидно. Это большое разочарование. Я всё ещё не могу понять, почему была изменена схема игры сборной Нидерландов. Пресса будет долго говорить о схеме и внесённых изменениях. Думаю, де Буру будет сложно их объяснить.

Перед удаление у Нидерландов был шанс забить. Вратарь соперника хорошо сработал, но такие моменты должны завершаться голами. Удаление решило исход встречи», — приводит слова Гуллит beIN Sports.

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