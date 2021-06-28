«Краснодар» проявляет интерес к хавбеку «Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» Димитриос Пелькас может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает журналист Талха Арслан на своей странице в «Твиттере».
По информации источика, в услугах 27-летнего греческого футболиста всерьёз заинтересован «Краснодар». Ранее сообщалось, что за игроком наблюдает казанский «Рубин».
Пелькас перешёл в «Фенербахче» из ПАОКа осенью 2020 года. В сезоне-2020/2021 полузащитник принял участие в 32 матчах чемпионата Турции, забил семь голов и отдал 7 результативных передач. Действующее соглашение Димитриоса с «канарейками» рассчитано до конца июня 2023 года.
Напомним, в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар», набрав 41 очко в 30 турах, финишировал на 10-м месте в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на 12 очков.
- 28 июня 2021
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