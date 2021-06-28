«Мы знаем, где ты живёшь. Не подписывай». Перед домом Бенитеса появился зловещий баннер

Неизвестные разместили баннер перед домом испанского тренера Рафаэля Бенитеса в графстве Мерсисайд, сообщает Goal.com.
Ранее появилась информация, согласно которой Бенитес, ранее возглавлявший «Ливерпуль», на этой неделе подпишет контракт с «Эвертоном» и станет новым главным тренером клуба. Надпись на баннере гласит: «Мы знаем, где ты живёшь. Не подписывай». По информации источника, таким образом фанаты «Эвертона» решили выразить своё несогласие с возможным назначением специалиста.
Фото можно посмотреть на странице журналиста Доминика Кинга в «Твиттере».
Рафаэль Бенитес с 2019 года работал в клубе суперлиги Китая «Далянь Про», но в январе 2021 года разорвал контракт. Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия коронавирусной инфекции, специалист хочет находиться рядом со своей семьёй. Специалист также работал в «Ливерпуле», «Реале», «Наполи», «Челси» и ряде испанских клубов.
- 28 июня 2021
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