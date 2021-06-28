Тренер Бельгии: Италия — лучшая команда Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о национальной команде Италии, с которой его подопечным предстоит сыграть в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020.
«Италия — лучшая команда турнира. Работа Манчини — пример того, как построить сильную сборную. Это будет отличный матч двух отличных команд», — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.
Напомним, в 1/8 финала Италия в дополнительное время одолела Австрию (2:1), а Бельгия переиграла Португалию (1:0).
Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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