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«Барселона» поставила свою эмблему в соцсетях на радужный фон

«Барселона» поставила свою эмблему в соцсетях на радужный фон
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Пресс-служба «Барселоны» обновила фото профиля в клубных аккаунтах в «Твиттере» и других социальных сетях.

Каталонцы поставили клубную эмблему на радужный фон в знак поддержки ЛГБТ в преддверии гей-парадов, которые пройдут сегодня, 28 июня, во многих странах по всему миру.

Ранее похожим образом поддержку ЛГБТ выразил УЕФА. Перед этим члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе «Альянц-Арена» подсветку в цветах радуги в преддверии матча заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия (2:2). Жест был связан с тем, что венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет. Впоследствии стало известно, что УЕФА выступает против акции.

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