«Арсенал» готов заплатить за трансфер форварда сборной Украины Яремчука € 25 млн

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает Voetbal Belgie.



По информации источника, английский клуб готов заплатить за трансфер 25-летнего украинского форварда € 25 млн. Отмечается, что в услугах Яремчука также заинтересованы «Милан», «Рома» и некоторые немецкие клубы. Миланский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста. Действующий контракт Яремчука с «Гентом» рассчитан до 2025 года.



Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона».

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