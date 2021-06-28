«Арсенал» готов заплатить за трансфер форварда сборной Украины Яремчука € 25 млн
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Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает Voetbal Belgie.
По информации источника, английский клуб готов заплатить за трансфер 25-летнего украинского форварда € 25 млн. Отмечается, что в услугах Яремчука также заинтересованы «Милан», «Рома» и некоторые немецкие клубы. Миланский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста. Действующий контракт Яремчука с «Гентом» рассчитан до 2025 года.
Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона».
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