Ибрагимович представил трейлер фильма «Я Златан»
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал в своём «твиттере» трейлер фильма о себе, который выйдет в сентябре этого года.
Фильм называется «Я Златан». В трейлере показан путь становления шведского футболиста в юности. При этом роль Ибрагимовича исполняют актёры.
Ибрагимович является воспитанником «Мальмё», за который выступал в начале карьеры, с 1999 по 2001 год. Впоследствии защищал цвета «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В прошлом году Златан вернулся в «Милан». В сборную Швеции вызывался с 2001 по 2016 год. Перед чемпионатом Европы — 2020 39-летний форвард вернулся в национальную команду, однако из-за травмы пропустил турнир.
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