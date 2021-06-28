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Полиция начала расследование после появления баннера с угрозами перед домом Бенитеса

Полиция начала расследование после появления баннера с угрозами перед домом Бенитеса
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Полиция графства Мерсисайд начала расследование после того, как перед домом испанского специалиста Рафаэля Бенитеса появился баннер с угрозами, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что Бенитес в ближайшее время подпишет контракт с «Эвертоном» и станет новым главным тренером клуба. Позже перед домом тренера, ранее возглавлявшего «Ливерпуль», неизвестные разместили баннер с надписью: «Мы знаем, где ты живёшь. Не подписывай».

Фото можно посмотреть на странице журналиста Доминика Кинга в «Твиттере».

Рафаэль Бенитес с 2019 года работал в клубе суперлиги Китая «Далянь Про», но в январе 2021 года разорвал контракт. Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия коронавирусной инфекции, специалист хочет находиться рядом со своей семьёй. Специалист также работал в «Ливерпуле», «Реале», «Наполи», «Челси» и ряде испанских клубов.

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