Саленко: некоторые высказывания Черчесова про своих игроков несовместимы с постом тренера

Бывший нападающий сборной СССР Олег Саленко поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы — 2020.
«Очень внимательно следил за сборной России на Евро. Как я понимаю, карьера Черчесова в сборной закончилась, нужно снова звать иностранца. Некоторые высказывания Стаса про своих футболистов несовместимы с постом главного тренера. Это же твои игроки: защищай их, бери на себя ответственность! Я к Черчесову хорошо относился, когда мы вместе выступали за сборную, но как можно так опускать своих ребят? Ты бы лучше вратаря нашёл! В России что, вратари закончились? Оба не прыгучие, не выигрывают ни навесы, ничего. В общем, надо много чего менять – и голкиперов, и защиту, и всё остальное.
Дзюбу тоже надо менять. Есть молодые и перспективные нападающие, просматривайте их. Пенальти забивать и я могу в 51 год. Кстати, у меня с ветеранской командой бывает по три игры в день. После первого тайма обычно ухожу с поля, стою с хозяевами и пью пиво. Раз – пенальти. Я оставляю пиво, иду к точке, забиваю – и обратно. Мог бы так и на чемпионате Европы вместо Артёма. Жаль, там нет обратных замен», — приводит слова Саленко Metro.
- 28 июня 2021
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