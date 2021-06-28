Хорватия — Испания: стартовые составы команд на 1/8 финала Евро

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Испании на матч 1/8 финала Евро.

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Влашич, Ребич, Петкович.

Испания: Симон, Гайя, Аспиликуэта, Лапорт, Гарсия, Бускетс, Коке, Торрес, Сарабия, Педри, Мората.

Сегодня, 28 июня, состоится матч сборных Хорватии и Испании. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — швед Андреас Экберг.