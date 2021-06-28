Кейн высказался о предстоящем матче с Германией в 1/8 финала Евро

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча со сборной Германии в 1/8 финала Евро.



«Завтра нас ждёт проверка. Можем сколько угодно говорить об игре, но главное — это выйти на поле и дать результат на глазах у миллионов людей. Многие из нас делают это в своих клубах, в том числе многие игроки помоложе. Надо только перенести это в сборную. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Напомним, Германия заняла второе место в группе с Францией, Португалией и Венгрией. В 1/8 финала Евро-2020 команде Йоахима Лёва предстоит сыграть с Англией. Матч состоится завтра, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.