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Кейн высказался о предстоящем матче с Германией в 1/8 финала Евро

Кейн высказался о предстоящем матче с Германией в 1/8 финала Евро
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча со сборной Германии в 1/8 финала Евро.

«Завтра нас ждёт проверка. Можем сколько угодно говорить об игре, но главное — это выйти на поле и дать результат на глазах у миллионов людей. Многие из нас делают это в своих клубах, в том числе многие игроки помоложе. Надо только перенести это в сборную. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Напомним, Германия заняла второе место в группе с Францией, Португалией и Венгрией. В 1/8 финала Евро-2020 команде Йоахима Лёва предстоит сыграть с Англией. Матч состоится завтра, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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