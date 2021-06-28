«Сочи» объявил об уходе Новосельцева

Защитник Иван Новосельцев покинул «Сочи» из-за истечения контракта с клубом, сообщает пресс-служба сочинцев.

«Благодарим Ваню за проделанную работу и желаем успехов на новом месте», — говорится в сообщении «Сочи».

Новосельцев стал игроком бело-синих летом 2019-го. За два сезона в «Сочи» он провёл 35 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы. Помимо «Сочи», в Лигу конференций вышел «Рубин».