«Сочи» объявил об уходе Новосельцева
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Защитник Иван Новосельцев покинул «Сочи» из-за истечения контракта с клубом, сообщает пресс-служба сочинцев.
«Благодарим Ваню за проделанную работу и желаем успехов на новом месте», — говорится в сообщении «Сочи».
Новосельцев стал игроком бело-синих летом 2019-го. За два сезона в «Сочи» он провёл 35 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы. Помимо «Сочи», в Лигу конференций вышел «Рубин».
Новость по темеВ «Сочи» сообщили об уходе Ивана Новосельцева
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