Каждый десятый финский болельщик вернулся из России с коронавирусом
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Чемпионат Европы усугубил ковидную обстановку во многих странах. В частности, около 300 граждан Финляндии сдали положительный тест на коронавирус после возвращения из Санкт-Петербурга, где их футбольная сборная встретилась с национальной командой России (0:1). Об этом сообщает финское издание Yle, ссылаясь на данные департамента здравоохранения и социального обеспечения страны.
Таким образом, почти каждый десятый финский болельщик вернулся из России с коронавирусом. Минздрав Финляндии порекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в Россию.
Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.
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