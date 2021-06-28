Каждый десятый финский болельщик вернулся из России с коронавирусом

Чемпионат Европы усугубил ковидную обстановку во многих странах. В частности, около 300 граждан Финляндии сдали положительный тест на коронавирус после возвращения из Санкт-Петербурга, где их футбольная сборная встретилась с национальной командой России (0:1). Об этом сообщает финское издание Yle, ссылаясь на данные департамента здравоохранения и социального обеспечения страны.

Таким образом, почти каждый десятый финский болельщик вернулся из России с коронавирусом. Минздрав Финляндии порекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в Россию.

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.