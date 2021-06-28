Итальянцы объяснили, почему встанут на колено перед матчем с Бельгией

Футболисты сборной Италии встанут на колено перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с Бельгией, несмотря на то что являются противниками акции Black Lives Matter, сообщает Football Italia со ссылкой на федерацию футбола страны.

Италия встанет на колено перед матчем Евро в знак солидарности с бельгийцами. В Бельгии немало темнокожего населения, поэтому футбольная сборная страны поддерживает акцию BLM.

Стоит напомнить, что в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 футболисты сборной России не разделили посыл Бельгии и не встали на колено.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В 1/8 финала Италия в дополнительное время одолела Австрию (2:1), а Бельгия переиграла Португалию (1:0).