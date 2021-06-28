Жоау Феликс пропустит два месяца из-за операции
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Нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс перенесёт операцию на лодыжке, сообщает Goal.
Форварду сделают операцию в Порту. Игрок пропустит два месяца. Феликс испытывает дискомфорт уже на протяжении нескольких месяцев.
Феликс почувствовал дискомфорт в левом бедре во время тренировки сборной Португалии накануне матча с Германией (1:4). Медицинский штаб национальной команды решил не рисковать игроком, поэтому Феликс не был включён в заявку сборной на матч с немецкой командой.
Феликс перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 127 млн. В этом сезоне на счету 21-летнего португальца семь мячей (один — с пенальти) и пять голевых пасов в 31 встрече чемпионата Испании.
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