«Кайфовали, что Бельгия рвала москалей». Глава украинского «Руха» — об атмосфере фан-зоны

Президент украинского клуба «Рух» Григорий Козловский рассказал о встрече с экс-президентом львовских «Карпат» Олегом Смалийчуком в фан-зоне во время просмотра матча Евро-2020 Бельгия – Россия.
«Говорили ли мы о «Карпатах»? Мы с Олегом общались о других вещах. И кайфовали от того, что бельгийцы рвали москалей. Это была тема нашего разговора. А вообще, я не хочу говорить о «Карпатах», поскольку к ним не имею никакого отношения. Пусть о них говорят те, кто за них отвечает. А я несу ответственность за «Рух». Кстати, с нами футбол смотрел президент «Луго». Академия у нас хорошая, поэтому люди и тянутся. Есть что показать», — приводит слова Козловского Tribuna.
Напомним, матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Бельгия — Россия прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Бельгийцы одержали победу со счётом 3:0.
- 28 июня 2021
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