Хорватия — Испания: Педри забил курьёзный автогол

Полузащитник сборной Испании Педри забил курьёзный автогол в первом тайме матча с Хорватией.

На 20-й минуте голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол.

Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Испания.



Обслуживает встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. В роли резервного рефери выступит швед Андреас Экберг.

Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.