Министр спорта Франции призвала болельщиков не ездить на 1/4 финала Евро в Россию

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню обратилась к болельщикам национальной команды, которые в случае прохода сборной в 1/4 финала Евро могут посетить Санкт-Петербург.

«Настоящим любителям футбола, которые хотят поддержать французскую команду, будет сложно это сделать. Ситуация со здоровьем во Франции должна быть сегодня в приоритете. В России сейчас много подтверждённых случаев коронавируса. Поэтому мы должны быть осторожны, и я бы сказала: «Давайте болеть за них из Франции и ждать, пока они пройдут дальше. Посмотрим, как мы сможем поболеть за команду в финале».

Если болельщики отправятся в Санкт-Петербург прямо из Бухареста, они должны будут оставаться в карантине по возвращении во Францию, что заставит их пропустить полуфинал на «Уэмбли», если мы выйдем в эту стадию», — цитирует Марасиняню Europe1.

Матч четвертьфинала Евро-2020 между победителями пар Хорватия — Испания и Франция — Швейцария состоится в пятницу, 4 июля, в Санкт-Петербурге.