Хорватия — Испания: Торрес забил третий гол испанцев
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Нападающий сборной Испании Ферран Торрес забил третий гол испанцев в матче с Хорватией.
Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Испания.
Обслуживает встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. В роли резервного рефери выступит швед Андреас Экберг.
Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.
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