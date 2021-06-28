Хорватия — Испания: Оршич сократил разрыв до минимума

Полузащитник сборной Хорватии Мислав Оршич забил гол в ворота сборной Испании и сократил разрыв в счёте до минимума.

На 85-й минуте в суматохе Оршич протолкнул мяч в ворота испанцев, однако его выбили. Система видеофиксации гола подтвердила, что мяч залетел в ворота.

Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Испания.



Обслуживает встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. В роли резервного рефери выступит швед Андреас Экберг.



Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.