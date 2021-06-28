Сборная Испании обыграла Хорватию в овертайме и вышла в 1/4 финала Евро

В матче 1/8 финала Евро сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени.

Полузащитник сборной Испании Педри забил курьёзный автогол на 20-й минуте матча. Голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол. Пабло Сарабия сравнял счёт. Защитник Сесар Аспиликуэта вывел испанцев вперёд. На 57-й минуте испанцы провели атаку левым флангом, Ферран Торрес дошёл до лицевой и навесил во вратарскую. Аспиликуэта опередил Йошко Гвардиола и головой переправил мяч в сетку.

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес забил третий гол испанцев в матче с Хорватией. На 85-й минуте полузащитник Мислав Оршич забил гол и сократил разрыв в счёте до минимума. В добавленное время Оршич сместился на левый край и навесил в штрафную, Марио Пашалич опередил соперника и головой переправил мяч в сетку, сравняв счёт.

В дополнительное время Испания забила два гола: на 100-й минуте отличился Альваро Мората, спустя четыре минуты — Микель Ойярсабаль.

Обслуживала встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогали ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. В роли резервного рефери выступил швед Андреас Экберг.

В 1/4 финала Евро испанцы сыграют с победителем пары Франция — Швейцария.

Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.