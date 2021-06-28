На Евро-2020 забили 9 автоголов. Столько же было забито за всю историю чемпионатов Европы

Полузащитник сборной Испании Педри забил курьёзный автогол в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Хорватии. Голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол.

Нынешний чемпионат Европы особенно богат на автоголы. Мяч в свои ворота в исполнении испанцев стал девятым автоголом на континентальном первенстве 2020 года. Столько же автоголов было забито за все предыдущие розыгрыши чемпионатов Европы вместе взятые, информирует Opta.

Напомним, на Евро-2020 мячами в собственные ворота отмечались: Войцех Щенсны (Польша), Матс Хуммельс (Германия), Мерих Демирал (Турция), Лукаш Градецки (Финляндия), Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру (оба – Португалия), Юрай Куцка и Мартин Дубравка (оба — Словакия).