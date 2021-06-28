На Евро-2020 забили 9 автоголов. Столько же было забито за всю историю чемпионатов Европы

Полузащитник сборной Испании Педри забил курьёзный автогол в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Хорватии. Голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол.
Нынешний чемпионат Европы особенно богат на автоголы. Мяч в свои ворота в исполнении испанцев стал девятым автоголом на континентальном первенстве 2020 года. Столько же автоголов было забито за все предыдущие розыгрыши чемпионатов Европы вместе взятые, информирует Opta.
Напомним, на Евро-2020 мячами в собственные ворота отмечались: Войцех Щенсны (Польша), Матс Хуммельс (Германия), Мерих Демирал (Турция), Лукаш Градецки (Финляндия), Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру (оба – Португалия), Юрай Куцка и Мартин Дубравка (оба — Словакия).
- 28 июня 2021
-
21:48
-
21:40
-
21:33
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:35
-
20:15
-
19:59
-
19:39
-
19:34
-
19:29
-
19:21
-
19:04
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:16
-
18:15
-
18:07
-
18:00
-
17:57
-
17:44
-
17:26
-
17:20
-
16:50
-
16:45
-
16:20