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Хорватия — Испания: Мората в овертайме забил четвёртый гол

Хорватия — Испания: Мората в овертайме забил четвёртый гол
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората в овертайме забил четвёртый гол команды в ворота Хорватии.

На 100-й минуте Дани Ольмо с левого края вырезал подачу в штрафную, Мората принял мяч и мощно пробил в верхний угол ворот — без шансов для Ливаковича.

Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Испания.

Обслуживает встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. В роли резервного рефери выступит швед Андреас Экберг.

Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.

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