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Хорватия — Испания: Ойярсабаль забил пятый гол

Хорватия — Испания: Ойярсабаль забил пятый гол
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Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль забил пятый гол в ворота сборной Хорватии.

На 104-й минуте Дани Ольмо с фланга вырезал передачу на форварда, который в борьбе с защитником переправил мяч в ворота.

Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Испания.

Обслуживает встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. В роли резервного рефери выступит швед Андреас Экберг.

Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.

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