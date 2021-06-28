Испания — первая сборная в истории Евро, за которую в одном матче забили 5 разных игроков

Сборная Испании стала первой национальной командой в истории чемпионатов Европы, за которую в одном матче забили пять разных футболистов, информирует Squawka.
В матче 1/8 финала Евро сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени. В составе испанской команды забивали: Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта, Ферран Торрес, Альваро Мората и Микель Ойярсабаль.
Примечательно, что ещё один игрок сборной Испании, Педри, отметился автоголом. Голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от хавбека, и мяч медленно закатился в дальний угол. Педри отдавал пас на голкипера своей команды практически с центра поля – с 49 ярдов (около 45 метров). Это самый дальний автогол за всю историю проведения чемпионатов Европы по футболу.
- 28 июня 2021
-
21:48
-
21:40
-
21:33
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:35
-
20:15
-
19:59
-
19:39
-
19:34
-
19:29
-
19:21
-
19:04
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:16
-
18:15
-
18:07
-
18:00
-
17:57
-
17:44
-
17:26
-
17:20
-
16:50
-
16:45
-
16:20