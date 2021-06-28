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Испания — первая сборная в истории Евро, за которую в одном матче забили 5 разных игроков

Испания — первая сборная в истории Евро, за которую в одном матче забили 5 разных игроков
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Сборная Испании стала первой национальной командой в истории чемпионатов Европы, за которую в одном матче забили пять разных футболистов, информирует Squawka.

В матче 1/8 финала Евро сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени. В составе испанской команды забивали: Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта, Ферран Торрес, Альваро Мората и Микель Ойярсабаль.

Примечательно, что ещё один игрок сборной Испании, Педри, отметился автоголом. Голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от хавбека, и мяч медленно закатился в дальний угол. Педри отдавал пас на голкипера своей команды практически с центра поля – с 49 ярдов (около 45 метров). Это самый дальний автогол за всю историю проведения чемпионатов Европы по футболу.

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