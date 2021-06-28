Матч Испании и Хорватии стал вторым по результативности в истории Евро

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени. Таким образом, матч Испания – Хорватия стал вторым по результативности за всю историю чемпионатов Европы.

Больше восьми голов в матче Евро было забито лишь на континентальном первенстве 1960 года в матче сборных Франции и Югославии (4:5).

Также отметим, что сборная Испании стала первой национальной командой в истории чемпионатов Европы, за которую в одном матче забили пять разных футболистов. В составе испанской команды отличились: Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта, Ферран Торрес, Альваро Мората и Микель Ойярсабаль.