Кейн и Нойер выйдут на матч Англия — Германия с радужными повязками

Форвард сборной Англии Гарри Кейн и голкипер немецкой команды Мануэль Нойер выйдут на матч 1/8 финала Евро с радужными капитанскими повязками, сообщает пресс-служба англичан в «Твиттере».

Нойер выходил в подобной повязке уже во всех трёх матчах группового этапа Евро-2020.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Германия состоится завтра, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее пресс-служба «Барселоны» обновила фото профиля в клубных аккаунтах в «Твиттере» и других социальных сетях. Каталонцы поставили клубную эмблему на радужный фон в знак поддержки ЛГБТ в преддверии гей-парадов, которые проходят сегодня, 28 июня, во многих странах по всему миру.