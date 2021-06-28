Кейн и Нойер выйдут на матч Англия — Германия с радужными повязками
Поделиться
Форвард сборной Англии Гарри Кейн и голкипер немецкой команды Мануэль Нойер выйдут на матч 1/8 финала Евро с радужными капитанскими повязками, сообщает пресс-служба англичан в «Твиттере».
Нойер выходил в подобной повязке уже во всех трёх матчах группового этапа Евро-2020.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Германия состоится завтра, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск.
Ранее пресс-служба «Барселоны» обновила фото профиля в клубных аккаунтах в «Твиттере» и других социальных сетях. Каталонцы поставили клубную эмблему на радужный фон в знак поддержки ЛГБТ в преддверии гей-парадов, которые проходят сегодня, 28 июня, во многих странах по всему миру.
Новость по теме«Барселона» поставила свою эмблему в соцсетях на радужный фон
Комментарии
- 28 июня 2021
-
23:28
-
23:17
-
23:17
-
23:15
-
22:56
-
22:47
-
22:42
-
22:23
-
22:23
-
22:16
-
21:48
-
21:40
-
21:33
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:35
-
20:15
-
19:59
-
19:39
-
19:34
-
19:29
-
19:21
-
19:04
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:16
Партнерский контент