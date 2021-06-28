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Франция – Швейцария: французы сравняли счёт после того, как швейцарцы не забили пенальти

Франция – Швейцария: французы сравняли счёт после того, как швейцарцы не забили пенальти
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Сегодня, 28 июня, сборная Франции встретилась с национальной командой Швейцарии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Швейцария.

На 57-й минуте сборная Франции сравняла счёт. Автором гола стал Карим Бензема. Примечательно, что несколькими минутами ранее Швейцария не реализовала пенальти.

Обслуживаетт встречу аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. Ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. В роли резервного рефери выступает поляк Бартош Франковски.

Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.

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