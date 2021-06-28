Франция Швейцария: французы вышли вперёд, Бензема оформил дубль за две минуты

Сегодня, 28 июня, сборная Франции встретилась с национальной командой Швейцарии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Швейцария.
На 59-й минуте сборная Франции вышла вперёд. Автором гола стал Карим Бензема. Гризманн подсекает мяч с угла вратарской и Бензема головой мягким ударом головой вколачивает его в сетку ворот соперника.
Обслуживаетт встречу аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. Ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. В роли резервного рефери выступает поляк Бартош Франковски.
Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.
- 28 июня 2021
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