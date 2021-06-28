«Мы по-прежнему уверены в Симоне». Оярсабаль — об ошибке голкипера сборной Испании

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал победу в матче с Хорватией (5:3) и ошибку голкипера испанцев Унаи Симона.



«Ошибки — тоже часть футбола, просто когда их делает вратарь, это заметнее. Мы по-прежнему уверены в Унае. Мне редко приходилось видеть команды, где царило бы такое единство и уверенность в успехе, как у нас здесь.



Всё, чего я хотел, — шанс помочь команде, будь то в основе, выходя на замену или сидя на скамейке. Мы все так думаем. Пара человек сыграли совсем мало или вообще не появлялись на поле, но главное, что мы все работаем на успех команды, где бы ни находились», — приводит слова Оярсабаля пресс-служба УЕФА.

В матче 1/8 финала Евро сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени.