Модрич: в начале овертайма Хорватия вела игру, но не реализовала два хороших момента

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал результат матча 1/8 финала Евро с Испанией (3:5).
«Мы повели в счёте после случайного гола. После этого они играли лучше — по крайней мере, первые 60 минут. Мы слишком глубоко отходили на свою половину поля и давали им играть. Когда стали больше атаковать, игра пошла лучше, создавали больше моментов, и вот тогда удалось сравнять счёт.
Продемонстрировали хорошую игру и характер. В начале дополнительного времени вели игру, но не реализовали два хороших момента. Затем игра повернулась не в нашу пользу, и мы не смогли ещё раз отыграться», — приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.
В матче 1/8 финала Евро сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени.
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