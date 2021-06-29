У вас осталось 12 часов, чтобы принять участие в масштабном квиз-баттле от «Чемпионата»

В официальных сообществах «Чемпионат» и «Спорт ВКонтакте» с 15 по 27 июня проходит беспрецедентное футбольное противостояние. Пользователи «ВКонтакте» могут присоединиться к сборной одной из двух публичных страниц и помочь ей одержать победу в ЕВРОквиз-баттле: «Чемпионат» VS «ВКонтакте».

Для начала игры нужно написать в личные сообщения сообществ — «старт» или «начать». Чат-бот подберёт соперника из противоположной команды и в режиме онлайн задаст обоим по семь вопросов о чемпионате Европы. Игрок, который ответил на вопросы быстрее и правильнее оппонента, одержит победу.

Каждая победа пользователей в квизе продвигает сборную ближе к воротам соперника. Для того чтобы забить гол, нужно довести мяч до ворот. К примеру, если команда завладела мячом около своих ворот, ей нужно одержать пять побед подряд, чтобы пересечь поле и забить гол. А если мяч попал к команде в центре поля, то потребуется всего три победы подряд. Матч длится ровно сутки, текущее положение на поле можно увидеть в обложках обеих публичных страниц.

По итогам восьми игровых дней «Чемпионат» ведёт со счётом 9:4 в серии. В игре уже приняли участие 9 400 уникальных игроков. Всего «ВКонтакте» и «Чемпионат» сыграли 14 «матчей». Противостояние завершится 29 июня в 12:00 по мск.

Присоединяйтесь к команде «Чемпионата», проверяйте свои знания о ЧЕ и выигрывайте призы от «ВКонтакте», «Чемпионата» и PUMA!