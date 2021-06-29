У вас осталось 12 часов, чтобы принять участие в масштабном квиз-баттле от «Чемпионата»

В официальных сообществах «Чемпионат» и «Спорт ВКонтакте» с 15 по 27 июня проходит беспрецедентное футбольное противостояние. Пользователи «ВКонтакте» могут присоединиться к сборной одной из двух публичных страниц и помочь ей одержать победу в ЕВРОквиз-баттле: «Чемпионат» VS «ВКонтакте».
Для начала игры нужно написать в личные сообщения сообществ — «старт» или «начать». Чат-бот подберёт соперника из противоположной команды и в режиме онлайн задаст обоим по семь вопросов о чемпионате Европы. Игрок, который ответил на вопросы быстрее и правильнее оппонента, одержит победу.
Каждая победа пользователей в квизе продвигает сборную ближе к воротам соперника. Для того чтобы забить гол, нужно довести мяч до ворот. К примеру, если команда завладела мячом около своих ворот, ей нужно одержать пять побед подряд, чтобы пересечь поле и забить гол. А если мяч попал к команде в центре поля, то потребуется всего три победы подряд. Матч длится ровно сутки, текущее положение на поле можно увидеть в обложках обеих публичных страниц.
По итогам восьми игровых дней «Чемпионат» ведёт со счётом 9:4 в серии. В игре уже приняли участие 9 400 уникальных игроков. Всего «ВКонтакте» и «Чемпионат» сыграли 14 «матчей». Противостояние завершится 29 июня в 12:00 по мск.
Присоединяйтесь к команде «Чемпионата», проверяйте свои знания о ЧЕ и выигрывайте призы от «ВКонтакте», «Чемпионата» и PUMA!
- 29 июня 2021
-
01:04
-
01:03
-
00:54
-
00:49
-
00:46
-
00:25
-
00:09
-
00:00
- 28 июня 2021
-
23:55
-
23:49
-
23:43
-
23:40
-
23:33
-
23:28
-
23:17
-
23:17
-
23:15
-
22:56
-
22:47
-
22:42
-
22:23
-
22:23
-
22:16
-
21:48
-
21:40
-
21:33
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:40
-
20:40