Луис Энрике: Симон дал урок всем детям в мире. Футбол состоит из ошибок

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу в матче с Хорватией (5:3).
«Я готов к таким играм, если они ещё будут, но не уверен, что мои родные и болельщики разделяют моё мнение. Я подготовил команду к таким играм и, если честно, думаю, что мы сделали только одну большую ошибку. Конец матча был прекрасен — я рад, что мы получили второй шанс выиграть.
Не думаю, что в мире есть хоть один тренер сборной, который не оценил бы Морату и всё, что он делает для команды. Он выигрывает верх, он физически силен, он забивает голы. Мы должны радоваться, что у нас есть такой нападающий.
Мы не будем играть в оборонительный футбол с длинным пасом, даже если такая игра будет приносить такие победы, как сегодня. Будем защищаться, только пытаясь овладеть мячом и ведя свою игру.
Унаи дал урок всем детям в мире. Футбол состоит из ошибок, и его реакция на них, его великолепные сейвы объясняют, почему мы уверены в нём. И когда я был игроком, и когда уже стал тренером, у нас бывали очень напряжённые матчи, но в этом было вообще всё, что можно», — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.
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